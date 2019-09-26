Футбол
Sports.ruРоссийский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль
Вратарь "Бенфики" Иван Злобин впервые вышел в основном составе клуба в матче Кубка португальской лиги и не пропустил от "Витории Гимараэш" (0:0). До этого 22-летний голкипер выступал только за резервную команду "Бенфики". Всего на счету Злобина 64 матча за "Бенфику Б".
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»
Sportbox.RUвчера в 16:52
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
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Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
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24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
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Глава Marvel снимет новые «Звездные войны»
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В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
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Проект постановления сегодня представил и.о. директора департамента капитального строительства города Севастополя Даниил Кирилкин.
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В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
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Арбитр сломал лодыжку в Кубке Голландии, но отработал матч до конца
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Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
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США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
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