Вратарь "Бенфики" Иван Злобин впервые вышел в основном составе клуба в матче Кубка португальской лиги и не пропустил от "Витории Гимараэш" (0:0). До этого 22-летний голкипер выступал только за резервную команду "Бенфики". Всего на счету Злобина 64 матча за "Бенфику Б".

Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

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