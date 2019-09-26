Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин попал в стартовый состав лиссабонской команды на матч 1-го тура Кубка лиги с клубом «Витория Гимарайнш». Эта игра станет первой для российского вратаря в составе первой команды «Бенфики».

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