Футбол
Sport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Политика
Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину
В список россиян, которым отказали в выдаче американской визы для поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, входит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК 15:41
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
BFM.ru 13:49
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Здоровье
Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Александр Мясников, телеведущий и врач, рассказал, как продлить жизнь при такой болезни.
ToDay News Ufa 16:19
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Экономика
«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах
Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.
Интерфакс вчера в 21:33
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Шоу-бизнес
Бузова не смогла собрать полный зал на концерте в Чите
Российская поп-исполнительница Ольга Бузова выступила перед полупустым залом в Чите, а также забыла, что приезжала в этот город не впервые.
iReactor 09:30
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн 09:23
Спорт
Конгресс IAAF поддержал отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает L'Equipe.
РБК 05:47
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»
Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия вчера в 13:01
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Общество
Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.
Известия 09:43
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.
Газета.Ru 14:57
Транспорт
Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде
На Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, где была найдена неисправность, возгорания не было, угрозы безопасности пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
РИА Новости 16:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ.
ТАСС 04:58
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Общество
В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт
Вести.Финанс 02:11
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 13:46
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49