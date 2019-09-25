Футбол
Sport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Subaru покажет новый Levorg на автосалоне в Токио
32CARS.ru 06:04
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Робот Atlas от Boston Dynamics научился кувыркаться и вставать на руки
Американская компания Boston Dynamics продемонстрировала новые способности своего человекоподобного робота Atlas.
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Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
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Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
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Экс-главу эстонского филиала Danske Bank обнаружили мертвым
В Таллине было найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.
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Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.
ТАСС 16:38
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Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра
Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
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Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
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Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Экономика
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Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
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Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
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Климкин заявил, что к процедуре импичмента Трампа привела Украина
В истории Соединенных Штатов Америки Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.
Pravda.Ru 08:07
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Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
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Моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
Все моряки траулера «Бухта Наездник», на котором ранее возник пожар в норвежском порту Тромсё, эвакуированы.
Известия 07:15
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
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В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием
Самая длинная линия В России было протестировано квантовое шифрование на волоконно-оптической линии связи протяженностью 143 километра.
CNews 08:17
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Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором
Ранее в компании заявляли, что цена самого мощного Chery Tiggo 4 может быть выше, чем у версии Techno CVT на 70-90 тысяч.
SpeedMe вчера в 22:52
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США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Наука
Идеальное колесо
Создание идеального колеса — сложнейшая задача оптимизации, к которой человечество идет уже сотни лет.
N+1 вчера в 04:44
Политика
Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
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