Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

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Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

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Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в своем первом матче за «Бенфику»

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«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 0:0. Дебют Злобина в основном составе

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