Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

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Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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