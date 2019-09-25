Футбол
Sport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»
Sportbox.RUвчера в 16:52
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Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
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