Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Матч ТВвчера в 16:52

Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 16:52

Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

Sports.ruвчера в 14:53

Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в своем первом матче за «Бенфику»

Sport24.ruвчера в 16:32

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 0:0. Дебют Злобина в основном составе

Чемпионатвчера в 17:15

Злобин в дебюьном матче за «Бенфику» сыграл на ноль

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»

Евро-футбол.рувчера в 16:36
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Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Происшествия

Из-за жёсткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 56 человек

По последним данным, количество пассажиров самолёта Boeing, который из-за загоревшегося шасси совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, возросло.
REGNUM 00:29
Технологии

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Политика

С трибуны ООН Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины

25 сентября во время выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии против своей страны и показал пулю, полностью копируя поведение своего предшественника, Петра Порошенко.
МонаВиста вчера в 10:41
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери

24 сентября на Востоке Украины во время обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
Российский Диалог вчера в 04:04
Космос

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру вчера в 15:01
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Политика

Лавров напомнил об идее Сталина о штаб-квартире ООН в Сочи

Российский Сочи точно бы справился без каких-либо шероховатостей с размещением в городе штаб-квартиры ООН — после Олимпиады и всех других состоявшихся там впоследствии мероприятий.
Евразия Daily вчера в 18:19
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета вчера в 07:57
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 10:06
Экономика

«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты

Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Театры

Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера

Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры вчера в 10:06
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия 00:43
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Известия вчера в 23:17
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 24 сентября в 17:00
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета вчера в 17:01
Экономика

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Футбол

«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России

Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Общество

«Люди на грани выживания»: Галкин пожаловался на экологию в России

РИА Новости вчера в 22:14
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
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Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Российская газета вчера в 13:51
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru вчера в 03:26
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