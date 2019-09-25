Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Матч ТВвчера в 16:52

Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 16:52

Русский вратарь дебютировал за «Бенфику». Его кумир — Ян Облак

Спорт-Экспресс05:30

Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в своем первом матче за «Бенфику»

Sport24.ruвчера в 16:32

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 0:0. Дебют Злобина в основном составе

Чемпионатвчера в 17:15

Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

Sports.ruвчера в 14:53
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Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Театры

Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»

25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Происшествия

Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО

Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Политика

Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Футбол

«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом.
Чемпионат 08:50
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
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Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Экономика

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Автоспорт

В Honda заменят моторы, Квят стартует последним

Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 01:23
Транспорт

Правительство устроило разнос чиновникам из-за дорог

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Авто

Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль

Цена на новинку с учётом государственных субсидий составляет 8 700 долларов (примерно 560 тысяч рублей), что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.
Российская газета 09:05
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Авто

На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов

На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
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Происшествия

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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
Экономика

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
Единоборства

Устроивших драку в отеле боксеров наказали

Рамблер 08:23
Общество

В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
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