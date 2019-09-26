Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Русский вратарь дебютировал за «Бенфику». Его кумир — Ян Облак

Спорт-Экспресс05:30

22-летний российский вратарь дебютировал за «Бенфику»

Все про Спорт ру02:29

Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

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Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»

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Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в своем первом матче за «Бенфику»

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«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 0:0. Дебют Злобина в основном составе

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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 16:52
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Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны

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RT на русском 07:09
Политика

Экс-генпрокурор Шокин подал заявление в ВС Украины

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РЕН ТВ 07:04
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика

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Lenta.ru вчера в 22:44
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета 24 сентября в 12:08
Хоккей

Узбекистан, Алжир, Колумбия, Иран и Ливан вступили в ИИХФ

Новыми членами организации стали федерации хоккея Узбекистана, Алжира, Колумбии, Ирана и Ливана Отмечается, что это самое большое число стран, присоединившихся к ИИХФ с 1992 года.
Sports.ru 06:10
Происшествия

Надувные трапы могли стать причиной травм пассажиров Boeing в Барнауле

REGNUM 06:08
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Кино

Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»

Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
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В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия вчера в 15:54
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия

В Елизаветинской больнице подрались врачи скорой и пациентка

В социальных сетях сегодня появилось видео, на котором запечатлена драка врача скорой помощи и женщины.
Телеканал Санкт-Петербург 07:08
Экономика

Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК

В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия

СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
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Политика

Тимошенко призвала Зеленского провести референдум о продаже земли

Резкую критику по поводу законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине высказала лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября на пресс-конференции.
REGNUM 06:58
Кино

Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Происшествия

В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ

В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН-ТВ. По данным издания, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Происшествия

Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Общество

Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября

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Горобзор.ру 07:28
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
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