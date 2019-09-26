Футбол
Sport24.ruРоссийский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики». 22-летний уроженец Тюмени попал в стартовый состав лиссабонского клуба на матч 1-го раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш».
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Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»
Sportbox.RUвчера в 16:52
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны
Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.
RT на русском 07:09
Политика
Экс-генпрокурор Шокин подал заявление в ВС Украины
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд Украины о признании незаконным его увольнения.
РЕН ТВ 07:04
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Хоккей
Узбекистан, Алжир, Колумбия, Иран и Ливан вступили в ИИХФ
Новыми членами организации стали федерации хоккея Узбекистана, Алжира, Колумбии, Ирана и Ливана Отмечается, что это самое большое число стран, присоединившихся к ИИХФ с 1992 года.
Sports.ru 06:10
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Елизаветинской больнице подрались врачи скорой и пациентка
В социальных сетях сегодня появилось видео, на котором запечатлена драка врача скорой помощи и женщины.
Телеканал Санкт-Петербург 07:08
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия
СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе
Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
RT на русском 07:31
Политика
Тимошенко призвала Зеленского провести референдум о продаже земли
Резкую критику по поводу законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине высказала лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября на пресс-конференции.
REGNUM 06:58
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Происшествия
В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ
В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН-ТВ. По данным издания, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30
Происшествия
В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
РИА Новости 24 сентября в 04:23
Происшествия
Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана
Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Общество
Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.
Горобзор.ру 07:28
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51