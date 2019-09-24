Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоссийский вратарь дебютирует за «Бенфику»

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Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики». Он попал в стартовый состав лиссабонской команды на матч Кубка португальской лиги против клуба «Гимарайнш». Стоит отметить, что Злобин перебрался в Португалию осенью 2015 года.
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