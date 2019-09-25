Футбол
Евро-футбол.руРоссийский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин смог сохранить свои владения на замке в дебютном матче за основную команду «Бенфики». Встреча Кубка португальской лиги против команды «Гимарайнш» завершилась ничьей со счётом 0:0.
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