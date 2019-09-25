Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоссийский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»

Российский голкипер Иван Злобин смог сохранить свои владения на замке в дебютном матче за основную команду «Бенфики». Встреча Кубка португальской лиги против команды «Гимарайнш» завершилась ничьей со счётом 0:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Матч ТВ16:52

Злобин оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче за основу «Бенфики»

Sportbox.RU16:52

Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»

Евро-футбол.ру16:36

Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в своем первом матче за «Бенфику»

Sport24.ru16:32

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 0:0. Дебют Злобина в основном составе

Чемпионат17:15

Злобин в дебюьном матче за «Бенфику» сыграл на ноль

Спорт-Экспресс16:10

Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль

Sports.ru14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ

Автоновости дня вчера в 05:36
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Политика

Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
Известия 13:46
Политика

Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.
Вести.Ru вчера в 23:21
Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости вчера в 23:10
Политика

Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге

Русский дедлайн 09:23
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Шоу-бизнес

Бузова в Чите не собрала полный зал на шоу «Принимай меня»

Чита.Ру вчера в 06:25
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Общество

Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе

По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
REGNUM 13:13
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Известия 08:44
Авто

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России

Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия

Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт

Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

РИА Новости 10:09
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.
РИА Новости 01:00
Интернет

«Яндекс.Переводчик» научился переводить разговоры

В «Яндекс.Переводчике» появился режим диалога, который пригодится во время общения с иностранцами.
Афиша Daily 12:25
Автоспорт

Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“»

Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 07:59
Здоровье

В одном из районов области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Версия-Саратов 08:58
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Происшествия

Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Сергеевич Злобин
Российский футболист
Российский футболист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное