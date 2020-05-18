Политика
REGNUMРоссийский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
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Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военное дело 10:07
Происшествия
Решение по автобусному парку Екатеринбурга примут после тестирования
Решение о закрытии автобусного парка № 6 на карантин будет принято по результатам тестирования, 17 мая заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает портал E1.RU.
ИА Красная Весна 16:15
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
Происшествия
В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза
В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.
Газета.Ru 12:16
Общество
Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
Армия и оружие
В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом
Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 22:53
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Общество
В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса
В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона.
Газета.Ru 22:54
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости 11:09
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости 19:51
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове 17:52
Политика
Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия 20:22
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости 19:53
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Футбол
Федун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК 13:23
Общество
Поляки усомнились в целесообразности газопровода Baltic Pipe
Польский газопровод Baltic Pipe может оказаться ненужным к моменту ввода в эксплуатацию из-за изменений, которые претерпевают тренды мировой энергетики.
Политика Сегодня 08:52
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском 21:41
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
Футбол
Старт чемпионата Испании намечен на 12 июня
Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.
Спорт-Экспресс 23:09
Общество
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо 22:58
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Экономика
Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.
Чита.Ру 21:14