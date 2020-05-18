Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.

Происшествия Решение по автобусному парку Екатеринбурга примут после тестирования Решение о закрытии автобусного парка № 6 на карантин будет принято по результатам тестирования, 17 мая заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает портал E1.RU. 7

Происшествия В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области. 12

Общество Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601 За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб. 38

Армия и оружие В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией. 21

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,2K

Общество В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона. 5

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 345

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 12

Политика Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. 3

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 45

Общество Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

Футбол Федун сообщил об улучшении самочувствия Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.

Общество Поляки усомнились в целесообразности газопровода Baltic Pipe Польский газопровод Baltic Pipe может оказаться ненужным к моменту ввода в эксплуатацию из-за изменений, которые претерпевают тренды мировой энергетики. 1

Здоровье Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни. 2

Общество На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.