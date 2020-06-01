Экономика
ТАССРоссийский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки
Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами. "Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - сказал на конференции в ТАСС глава союза Аркадий Злочевский.
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Высокие запасы гречихи и поступление нового урожая этой культуры в 2020 году могут привести к снижению цен на гречку в России, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.РИА Новостивчера в 06:13
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