Экономика

ТАССТАССРоссийский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки

Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами. "Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - сказал на конференции в ТАСС глава союза Аркадий Злочевский.
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В Российском зерновом союзе допустили снижение цен на гречку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Высокие запасы гречихи и поступление нового урожая этой культуры в 2020 году могут привести к снижению цен на гречку в России, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
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Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми

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Политика

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Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес

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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

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Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

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Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
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Пользователи сами смогут настраивать меню выключения в Android 11

В Сети появились изображение и небольшой видеоролик, демонстрирующие возможности меню выключения в Android 11.
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Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

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Общество

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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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Глава «Уральских авиалиний» сказал, когда начнутся полеты за границу

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Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
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Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

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Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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