МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Высокие запасы гречихи и поступление нового урожая этой культуры в 2020 году могут привести к снижению цен на гречку в России, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

с чего всё началось

Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами. "Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - сказал на конференции в ТАСС глава союза Аркадий Злочевский.

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