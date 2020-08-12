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Газета.Ru
Газета.Ru

Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол "вторым слоем", рассказал Телиженко. По словам журналиста, вокруг шли "жесточайшие избиения", у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли - в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино. Задержание Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
Znak.comвчера в 11:23
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Компания

Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах

Компаниявчера в 16:05
Газета.Ru

Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

Газета.Ru18:12
Дождь

«Люди лежали живым ковром в лужах крови»: корреспондент Znak.com рассказал о жестоком обращении с задержанными в Беларуси

Дождь17:30
РБК

Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске

РБКвчера в 16:29
Lenta.ru

Российский журналист рассказал об избиении силовиками при задержании в Минске

Lenta.ru19:29
News.ru

Российский журналист Телиженко рассказал об избиениях в РУВД в Минске

News.ruвчера в 14:59
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Znak.comвчера в 11:23

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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