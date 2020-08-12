Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД
В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол "вторым слоем", рассказал Телиженко. По словам журналиста, вокруг шли "жесточайшие избиения", у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.В источнике
С чего всё началось
Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли - в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино. Задержание Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
Znak.comвчера в 11:23
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