На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.

с чего всё началось

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции. Об этом сообщают E1.RU и Ura.ru со ссылкой на отца пострадавших детей. Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso.

В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

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