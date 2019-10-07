Власти Ирана продолжают изучение вопроса, добавил представитель правительства. Задержание российской журналистки О задержании Юзик сообщил журналист Борис Войцеховский 4 октября в фейсбуке. По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению.

с чего всё началось

Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят.

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как отмечается, Москва считает неприемлемым задержание российских журналистов.

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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