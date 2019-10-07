Политика

Газета.RuГазета.RuКремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как отмечается, Москва считает неприемлемым задержание российских журналистов.
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Замир Кабулов
Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят.
— Замир Кабулов, российский дипломатРИА Новости 02:40
с чего всё началось

Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик

Власти Ирана продолжают изучение вопроса, добавил представитель правительства. Задержание российской журналистки О задержании Юзик сообщил журналист Борис Войцеховский 4 октября в фейсбуке. По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

РБК07:04

В Кремле сказали, чего ждут от Ирана, где задержана российская журналистка

URA.Ru07:03

О «российской журналистке» Юзик, задержанной в Иране за шпионаж в пользу Израиля

Завтра.ру02:00

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

Газета.Ru07:16

В Кремле негативно отнеслись к задержанию в Иране журналистки Юзик

РИА Новости06:01

В Иране заявили, что задержали российскую журналистку не за шпионаж

ТАСС05:26

США проигрывают Ирану на несколько часов

Вести.Ruвчера в 14:35
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Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика

Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
News.ru 06:07
Общество

Названы города-лидеры России по уровню зарплат

Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49
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В РПЦ разъяснили отношение к абортам

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век 03:17
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
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Авто

Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет

Новые автомобили вчера в 23:38
Политика

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Политика

В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
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Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
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Вести.Ru 07:09
Шоу-бизнес

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Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
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Осужденный, отбывающий наказание в пермской исправительной колонии №9 Соликамска, забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
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Политика

Верховная Рада назвала условия для особого статуса Донбасса

Как сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в новом законе об особом статусе Донбасса есть «красные линии».
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Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза

Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
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Лавров прибыл в Багдад на переговоры

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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Политика

США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Туристический автобус перевернулся на трассе в Нижегородской области в воскресенье, 6 октября.
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Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
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Новый глава Нацполиции поддержал легализацию проституции на Украине

Украина.ру 02:59
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
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