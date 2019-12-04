Политика
ПримечанияРоссийских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию. Поводом для ссоры двух стран стало убийство в августе этого года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в котором прокуратура Германии подозревает Россию.
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Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40
с чего всё началось
«Федеральное министерство иностранных дел объявило сегодня двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года», – говорится 4 декабря в заявлении на сайте МИД ФРГ.Фонтанка.Ру06:34
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