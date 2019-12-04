Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию. Поводом для ссоры двух стран стало убийство в августе этого года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в котором прокуратура Германии подозревает Россию.

Армия и оружие Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Политика Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили Руководители корейского автомобильного концерна Hyundai заявили о том, что планируют инвестировать в производство электрифицированных машин более 17 млрд долларов.

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