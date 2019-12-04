Политика
ПримечанияРоссийских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию. Поводом для ссоры двух стран стало убийство в августе этого года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в котором прокуратура Германии подозревает Россию.
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Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСобеседник 07:10
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На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
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Армия и оружие
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Экономика
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