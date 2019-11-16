Общество

RT на русскомRT на русскомРоссийских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Франции в России Сильви Берманн.
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Российские специалисты будут участвовать в восстановлении Собора Парижской богоматери

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