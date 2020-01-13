Политика
ИнтерфаксNY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 20:30
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Путешествия
Названы самые дорогие туры по России
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Лавров назвал НАТО виновником кризиса в Ливии
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал причину кризиса в Ливии.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Культура
6 минут поздравлений знаменитостей с 15-летием World of Warcraft
На русском канале World of Warcraft в YouTube было опубликовано любопытное видео к 15-летию знаменитой MMORPG, которая спустя гигантский по меркам игровой индустрии срок всё ещё сохраняет свою актуальность.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Общество
Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
Политика
В Австрии высказались против санкций США против «Северного потока-2»
Санкции США против «Северного потока-2» являются неприемлемыми.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Политика
МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране
Число погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57.
Музыка
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Музыка
Конец эпохи: фестиваль «Старый Новый рок» проводится в последний раз
Происшествия
Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Армия и оружие
Трое военных ВСУ пострадали в результате пожара в блиндаже в Донбассе
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Кино
Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли, известный как автор оскароносного «Черного клановца».
Здоровье
Врачам при сокращении предлагают работать трактористами
По данным Альянса, местный департамент здравоохранения собирается ежегодно экономить на закрытии станции 12 млн рублей.