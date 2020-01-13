с чего всё началось

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на специалистов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security.

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

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