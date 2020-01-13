Политика
REGNUMРоссийских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma
Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на специалистов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 20:30
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Происшествия
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Политика
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Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Экономика
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Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
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Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Футбол
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Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.