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Вакцинация врачей от коронавируса начнется с третьим этапом испытаний

Напомним, созданный центром Гамалеи препарат прошел два этапа клинических испытаний на нескольких десятках добровольцев. Он был официально зарегистрирован 11 августа, о чем сообщил президент страны Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС02:50
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РБК

Медиков привьют от COVID-19 параллельно с третьим этапом тестов вакцины

РБК04:02
Коммерсантъ

Вакцинация медиков от коронавируса начнется до окончания третьего этапа испытаний

Коммерсантъ03:56
ТАСС

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

ТАСС02:50
Телеканал 360°

Названы сроки вакцинации от коронавируса российских медиков

Телеканал 360°03:24
Lenta.ru

Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Lenta.ru03:02
Газета.Ru

Медики получат вакцину от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований

Газета.Ru02:58
Комсомольская правда

Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V»

Комсомольская правда03:29

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
РИА Новости03:14
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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В России создали самый дешевый электромобиль в мире стоимостью 5 200 евро

Не только у российских, но и у зарубежных автомобильных специалистов вызывает восхищение стоимость будущей новинки - Zetta CM1 в дилерских центрах будет предлагаться примерно за 5200 евро, то есть его можно будет приобрести за 450000 руб. Конструкторская компания Zetta разрабатывала модель три года и вот электрокар готов к производству.
Car.ru02:14
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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Корнилов: Тихановской осталось взять титул «почетного святого»

Политолог Владимир Корнилов, комментируя выступление Тихановской обратил внимание на то, как быстро она поменяла свое решение уйти из политики и заняться детьми, нескромно решив вдруг стать национальным лидером.
Infox.ru03:12