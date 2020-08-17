Вакцинация врачей от коронавируса начнется с третьим этапом испытаний
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Напомним, созданный центром Гамалеи препарат прошел два этапа клинических испытаний на нескольких десятках добровольцев. Он был официально зарегистрирован 11 августа, о чем сообщил президент страны Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС02:50
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Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V»
Комсомольская правда03:29