В криповой (устрашающей – прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.

с чего всё началось

Двух медсестер Архангельской центральной районной больницы под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на ночь в морге. Такое решение было принято из-за того, что они контактировали с зараженным коронавирусом пациентом, сообщает Poufu.ru.

Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом

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