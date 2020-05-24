Коронавирус
Lenta.ruРоссийских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом
Двух медсестер Архангельской центральной районной больницы под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на ночь в морге. Такое решение было принято из-за того, что они контактировали с зараженным коронавирусом пациентом, сообщает Poufu.ru.
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с чего всё началось
В криповой (устрашающей – прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.ProUfu.ruвчера в 05:11
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«Мы молились всю ночь»: в Башкирии контактировавших с COVID медсестер заперли в морге
ProUfu.ruвчера в 05:11
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