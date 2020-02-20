Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Интерфакс14:07

Подробнее о событии

Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Lenta.ru18:21

Суд Греции назначил двум российским морякам 395 лет тюрьмы

Телеканал 360°15:19

Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Газета.Ru13:50

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

RT на русском14:30

Два российский моряка получили 395 лет тюрьмы в Греции

Общественное телевидение России14:11

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Интерфакс14:07

В Греции российских моряков проговорили почти к 400 годам тюрьмы

Московский Комсомолец15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания 00:50
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК 17:11
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Армия и оружие

В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

RT на русском 20:15
Общество

Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС 08:39
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa вчера в 03:34
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Футбол

Кристоф Дюгарри рассказал, когда Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч»

Бывший игрок «Барселоны» и национальной сборной Франции Кристоф Дюгарри после матча «Боруссия» – «ПСЖ» (2:1) рассказал, почему Килиан Мбаппе на текущий момент не заслуживает «Золотой мяч».
Евро-футбол.ру 18:04
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Kleo.ru 07:05
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru 01:49
Общество

Циклон испортит погоду на выходных на Сахалине

В предстоящие выходные дни погоду юга области испортит циклон с запада.
АСТВ 23:19
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Lenta.ru 15:37
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Экономика

Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю

Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
РИА Новости 21:50
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Наука

Содержание антропогенного метана в атмосфере оказалось недооценено

Международная группа исследователей измерила уровень метана в древних пробах воздуха и обнаружила, что ученые значительно недооценивают количество этого газа, которое люди выбрасывают в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.
Индикатор 08:33
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Здоровье

Диетологи из Германии назвали эффективные способы похудения

Медицинские специалисты из Германии перечислили эффективные методы похудения.
OAnews 18 февраля в 02:27
Футбол

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru 16:35
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Известия 20:50
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Происшествия

Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

Вести.Ru 18:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное