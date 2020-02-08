Общество
Lenta.ruРоссийских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний
Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к летному составу одной из авиакомпаний.
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с чего всё началось
Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.ТАСС02:31
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