Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

с чего всё началось

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к летному составу одной из авиакомпаний.

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