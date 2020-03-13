Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГлава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Замначальника УВД по СЗАО Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино Иван Понятойкин и начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.
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с чего всё началось
«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной - оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», - сообщает пресс-служба
 столичного главка министерства.
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