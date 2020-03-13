с чего всё началось

Замначальника УВД по СЗАО Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино Иван Понятойкин и начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Здоровье В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России "55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Общество ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.

Шоу-бизнес Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Футбол Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из чемпионата Испании.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Гаджеты Samsung запустила в России бесплатную дезинфекцию смартфонов В связи с объявленной представителями Всемирной организации здравоохранения пандемией коронавируса, южнокорейская компания Samsung запустила в России, а также в ряде стран, бесплатную дезинфекцию смартфонов.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Общество Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.

Шоу-бизнес Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.

Политика Мосгордума приняла поправки в Конституцию Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.

Политика В Кремле объяснили обнуление президентских сроков для Путина Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, с чем связана возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства.