с чего всё началось

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Экономика ФАС не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка - они смогут найти свою выгоду в ситуации волатильности на рынках.

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Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Авто «Запорожец» без пробега выставили на продажу На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.

Происшествия На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.

Космос Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал тулякам о симптомах коронавируса Роспотребнадзор рассказал тулякам о признаках коронавируса, а также напомнил о мерах профилактики этой инфекции.

Политика Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Происшествия На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.

Хоккей НХЛ остановила сезон из-за коронавируса Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.