Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
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"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
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РЕН ТВ04:04

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РИАМО07:09

Начальник угрозыска и его подчиненная уволены в Москве за фото в морге

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Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru04:39

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Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

ТАСС04:55

Руководители полицейских привлечены к ответственности за фото в морге

РЕН ТВ04:04
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

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ФАС не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка - они смогут найти свою выгоду в ситуации волатильности на рынках.
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Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

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Игры

Представлен релизный трейлер DOOM Eternal

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Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 произошел в КНР 17 ноября, а не в декабре, как медики считали ранее.
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В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих

Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии.
Известия 08:26
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Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 08:26
Авто

«Запорожец» без пробега выставили на продажу

На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.
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Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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Политика

В Петербурге обсудили роль Финляндии в блокаде Ленинграда

В четверг, 12 марта, в медиагруппе «Патриот» на пресс-конференции обсудили роль Финляндии в блокаде Ленинграда.
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Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику

В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
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Происшествия

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
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Роспотребнадзор рассказал тулякам о симптомах коронавируса

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Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
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В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
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Происшествия

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По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.
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В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
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«Союзмультфильм» не снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Piter.tv 07:25
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