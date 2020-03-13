Происшествия
Lenta.ruРоссийских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
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с чего всё началось
"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.РЕН ТВ04:04
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Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Экономика
ФАС не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка - они смогут найти свою выгоду в ситуации волатильности на рынках.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Игры
Представлен релизный трейлер DOOM Eternal
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Общество
В Китае первый случай заражения коронавирусом произошел еще в ноябре
Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 произошел в КНР 17 ноября, а не в декабре, как медики считали ранее.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Армия и оружие
В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих
Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии.
Энергетика
Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Авто
«Запорожец» без пробега выставили на продажу
На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Политика
В Петербурге обсудили роль Финляндии в блокаде Ленинграда
В четверг, 12 марта, в медиагруппе «Патриот» на пресс-конференции обсудили роль Финляндии в блокаде Ленинграда.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Космос
Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику
В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
Происшествия
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал тулякам о симптомах коронавируса
Роспотребнадзор рассказал тулякам о признаках коронавируса, а также напомнил о мерах профилактики этой инфекции.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
Общество
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Происшествия
На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских
По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Культура
«Союзмультфильм» не снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу
Студия «Союзмультфильм» не станет создавать продолжение мультфильма про попугая Кешу.
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине
ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.