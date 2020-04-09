Коронавирус
ВедомостиШкольники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
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