Коронавирус
ВедомостиРоссийских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
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Минобрнауки распорядилось отправить студентов на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Коммерсантъвчера в 18:20
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Политика
Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции
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Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
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Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля
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Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
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ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
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Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
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Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
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Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
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Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом
Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
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Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Технологии
У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
Сообщается, что компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Экономика
Правительство поддержит сферы общепита и услуг
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658 человек
Число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 658 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
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В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Общество
МВД опровергло слухи о «детских» рейдах в Алтайском крае
Полиция призывает население не верить ложной информации Слухи о ежедневных патрулях на Алтае, в ходе которых отслеживают детей на улицах, в автобусах, магазинах и торговых центрах, а затем наказывают их родителей, оказались ложью.
Игры
Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV
Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Общество
Путин рассказал о выплатах во время коронавируса
Только что Президент России Владимир Путин обратился в прямом эфире к гражданам РФ.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе
Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.