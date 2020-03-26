Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.
ТАСС17:35

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Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

РБК19:49

Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

RT на русском18:34

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Lenta.ru18:22

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

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Минобрнауки распорядилось отправить студентов на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Коммерсантъ18:20

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Газета.Ru17:49

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

ТАСС17:35
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
BFM.ru 12:29
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Коммерсантъ 22:22
Армия и оружие

Индия может закупить МиГ-35 вместо французского Rafale

Истребители МиГ-35 являются российскими боевыми машинами, относящимися к поколению 4++.
ГЛАС.RU вчера в 05:31
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
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Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Шоу-бизнес

Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
РЕН ТВ 19:20
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК 18:01
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 22:41
Футбол

У бывшего футболиста «Зенита» диагностировали коронавирус

АБН вчера в 10:37
Армия и оружие

На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

Следует отметить, что впервые Минобороны Украины сообщило о возможной постановке на вооружение украинских морпехов нового бронетранспортера «Отаман» появились в апреле 2019 года.
Военное дело вчера в 09:55
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 17:04
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Авто

Стартовали продажи спецверсии внедорожника УАЗ «Патриот»

Российские автодилеры запустили продажи внедорожника «УАЗ Патриот», сконструированного по спецверсии Antarctic Edition.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru 09:59
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Авто

Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Театры

НОВАТ проведет цикл трансляций спектаклей в режиме реального времени

Первая трансляция пройдет 27 марта, в международный день театра. В прямом эфире покажут балет «Коппелия».
РБК Новосибирск 00:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
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