Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.
ТАСС17:35

Подробнее о событии

Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

РБК19:49

Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

RT на русском18:34

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

ТАСС17:35

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Lenta.ru18:22

Минобрнауки распорядилось отправить студентов на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Коммерсантъ18:20

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Газета.Ru17:49

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

Вести.Ru18:34
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Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Банки.ру 10:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Выплаты по больничному листу повысят начиная с апреля

Согласно поручению президента России Владимира Путина, размер минимальной оплаты больничного листа будет установлен не меньше МРОТ, сейчас это 12130 рублей.
Красная весна 17:48
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 15:18
Общество

В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей

Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.
РИА Новости 21:09
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Общество

Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Обновлено в 19:02 Российским регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 11:32
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Экономика

Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что цены могут подняться на 15-20 процентов из-за изменения курса валют.
Lenta.ru 20:03
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр 11:05
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Футбол

Неймар нарушил правила карантина в Бразилии

Бразильские СМИ ополчились против Неймара из-за того, футболист нарушил правила карантина, отправившись в супермаркет спустя несколько дней после прилета на родину.
Евро-футбол.ру 11:54
Общество

AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
РБК 20:42
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Uznayvse.ru 06:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом в США выросло на 10 тысяч за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось примерно на 10 тысяч, и в настоящий момент общее количество заболевших превышает 35 тысяч человек.
News.ru 23 марта в 02:26
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Мойка78 06:18
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Армия и оружие

Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

Известия 04:45
Армия и оружие

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

Известия 18:10
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Газета.Ru 03:31
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Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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