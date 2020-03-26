Коронавирус
ВедомостиРоссийских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.ТАСС17:35
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Общество
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Обновлено в 19:02 Российским регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
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Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов
Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что цены могут подняться на 15-20 процентов из-за изменения курса валют.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Политика
России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса
Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Неймар нарушил правила карантина в Бразилии
Бразильские СМИ ополчились против Неймара из-за того, футболист нарушил правила карантина, отправившись в супермаркет спустя несколько дней после прилета на родину.
Общество
AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
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У Ксении Бородиной начались панические атаки
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США выросло на 10 тысяч за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось примерно на 10 тысяч, и в настоящий момент общее количество заболевших превышает 35 тысяч человек.
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Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
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Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.