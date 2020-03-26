Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

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