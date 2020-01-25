Общество
РБКПервый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса
Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании. Заявки на отдых на острове отменены с 26 января.
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Туроператор «Русь-тур» эвакуирует российских туристов из Китая из-за осложнения эпидситуации
Агентство Москвавчера в 15:02
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СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
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Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев
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«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Бэйла
Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" хочет оформить трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.
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Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
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