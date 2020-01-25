Общество

РБКРБКПервый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании. Заявки на отдых на острове отменены с 26 января.
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Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

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Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

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Известиявчера в 11:54
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