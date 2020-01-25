Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании. Заявки на отдых на острове отменены с 26 января.

Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Происшествия В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Единоборства Bellator. Вадим Немков сразится в чемпионском бою с Райаном Бэйдером Американец Райан Бэйдер, ставший первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях благодаря победе нокаутом на 35-й секунде в бою с Федором Емельяненко, проведет защиту титула.

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Здоровье Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев Информацию о резком росте онкологических заболеваний у новорожденных в Красноярском крае опроверг министр здравоохранения региона Борис Немик 24 января в беседе с журналистами.

Происшествия В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Общество Казахстан приостановит безвиз для транзитных пассажиров из Китая Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.