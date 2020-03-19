В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Подгорицы. Он доставил на родину первую группу россиян, остававшихся в Черногории, всего 150 человек. В понедельник власти этой страны приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

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Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.