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Агробук
Агробук

Российских виноделов предупредили о риске дефицита сырья

Виноделов России может ждать дефицит сырья для производства вин, передаёт ТАСС заявление уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова на открытии Столыпин-форума.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новостивчера в 08:26
Подробнее о событии
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новостивчера в 08:26
Москва 24

Президент Союза виноделов России оценил риск дефицита шампанского

Москва 24вчера в 12:11
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.рувчера в 09:00
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ruвчера в 08:56
Lenta.ru

России предрекли дефицит шампанского

Lenta.ruвчера в 12:44
Говорит Москва

Борис Титов предупредил о риске дефицита шампанского в России

Говорит Москвавчера в 06:44
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАССвчера в 06:36

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостейвчера в 05:21
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Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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