Российских виноделов предупредили о риске дефицита сырья
Виноделов России может ждать дефицит сырья для производства вин, передаёт ТАСС заявление уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова на открытии Столыпин-форума.В источнике
С чего всё началось
Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского
Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новостивчера в 08:26
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