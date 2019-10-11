Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссийских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.
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с чего всё началось

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.
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Газета.Ru 01:27
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По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
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Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

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Армия и оружие

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
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Трейлер Deliver Us The Moon: лунная миссия для спасения человечества

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Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

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