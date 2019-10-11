Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссийских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.
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с чего всё началось

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Главные новости к утру 11 октября

Коммерсантъ00:05

Автомобилистов в России проверят на хронический алкоголизм

Известиявчера в 22:30

В России среди водителей будут искать наркоманов и хронических алкоголиков

URA.Ruвчера в 21:16

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РИА Новостивчера в 21:53

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

Lenta.ruвчера в 21:28

«Ъ»: в России могут ввести обязательную проверку на алкоголизм при получении прав

ТАССвчера в 22:11

Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

РБКвчера в 21:01
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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