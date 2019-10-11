Здоровье
Lenta.ruРоссийских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.
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с чего всё началось
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.Коммерсантъвчера в 19:04
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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