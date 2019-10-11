Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.

с чего всё началось

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

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