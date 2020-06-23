Авто
Тарантас НьюсРоссийских водителей с 1 июля ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
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Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место
"Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.
Спорт-Экспресс 14:56
Футбол
ФК «Оренбург» выступил с официальным заявлением по коронавирусу
Пресс-служба ФК "Оренбург" подтвердила наличие коронавируса внутри коллектива.
Вести.Ru 08:00
Футбол
«Ростов» готовится сыграть с «Арсеналом» основным составом
Напомним, мачт "Ростов" - "Арсенал" пройдет 27 июня. До этого команда с Дона встречалась с "Сочи".
Тульские СМИ 23 июня в 05:19
Футбол
Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
РИА Новости 12:09
Политика
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
Дни.ру 00:55
Футбол
РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.
161.ru 11:12
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Футбол
«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу
Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
Футбол
Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании
Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".
CT news 13:30
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
Профессиональный хоккейный клуб "Авангард" объявил о скором переходе к ним американца Рида Буше.
CT news 23 июня в 20:38
Шоу-бизнес
Личная жизнь: Барбара Пино пришла на вечеринку без Антона Криворотова
Что интересно, победительница шоу «Холостяк» пришла на мероприятие без бойфренда Антона Криворотова.
Peopletalk 03:51
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Футбол
Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычева жестко прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:54
Общество
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Происшествия
Пассажирка вцепилась в руль такси из-за просьбы не курить в салоне
Московский Комсомолец 13:00
Футбол
Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол
«Спартак» продлил контракт с защитником Масловым
РИА Новости 11:02
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Футбол
РФС надеется в пятницу получить ответ от Роспотребнадзора о регламенте
Российский футбольный союз (РФС) надеется в пятницу получить ответ от Роспотребнадзора о потенциальных изменениях в регламенте проведения чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 14:27
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Футбол
«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами
Пресс-служба "Монако" объявила о расставании с шестью футболистами.
Soccer.ru 08:30