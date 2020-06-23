С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.

Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

Футбол АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.

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Футбол «Ростов» готовится сыграть с «Арсеналом» основным составом Напомним, мачт "Ростов" - "Арсенал" пройдет 27 июня. До этого команда с Дона встречалась с "Сочи".

Футбол РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи» Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.

Футбол ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.

Футбол «Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.

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Общество Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй. 5,1K

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Футбол 16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».

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