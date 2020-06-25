Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
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Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
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В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
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С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.В источнике
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