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РИА НовостиРИА Новости

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.В источнике
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Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

РИА Новости13:17

Новые правила для российских водителей вступят в силу с 1 июля

Новые автомобили13:04

С 1 июля российских водителей ждут три нововведения

Автоновости дня21 июня в 23:06

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

AutoNews05:38

Новые правила для водителей и пенсионеров вступят в силу 1 июля

Live2405:26

Названы нововведения, которые затронут автолюбителей в России с 1 июля

iReactor22 июня в 03:15

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

Lenta.ru09:10
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Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС11:17
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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости23:49
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В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости12:32
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК09:36
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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ10:02
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В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия13:26
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