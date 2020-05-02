Политика
РБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам
Коммерсантъвчера в 20:39
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Lenta.ruвчера в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.
ИА Республика 03:14
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Общество
Учёный рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
С помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассчитал пики заболеваемости новым типом коронавируса в федеральных округах России.
МедиаПоток вчера в 03:32
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Общество
В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области.
РИА Новости 06:11
Общество
В России подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
АБН 04:43
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр
Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:28
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
РЕН ТВ вчера в 03:36
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе.
NewInform 04:38
Общество
66 новых случаев коронавируса выявлено в Татарстане
По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19