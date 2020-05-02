Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

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