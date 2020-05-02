Политика
РБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Lenta.ruвчера в 21:40
Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам
Коммерсантъвчера в 20:39
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
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При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
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Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
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Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
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Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
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Российская газета 11:05
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Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
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Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34