Политика

РБКРБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

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Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина до последнего верила, что все обойдется, но пожилой возраст Векслера и слабое здоровье сделали своем темное дело.
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В Курске после отказа в госпитализации младенца начали проверку

В пятницу, 1 мая прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации.
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В Харькове избили журналиста, освещавшего нарушение карантина

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин, заявил в субботу глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
РИА Новости 13:27
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Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом

Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
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Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры

Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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ТАСС 13:24
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Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
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Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

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Общество

У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
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Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали

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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
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В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
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Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Босния и Герцеговина
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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