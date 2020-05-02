Политика
РБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам
Коммерсантъвчера в 20:39
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Lenta.ruвчера в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
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По мнению Геркуса, своими высказываниями Фролов поставил работодателей в неудобное положение, так как у клуба есть болельщики "с любыми политическими взглядами".
МК-Спорт 12:27
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Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro
В Сети опубликовали технические параметры новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
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В Петербурге поймали 11 нарушителей, гулявших в парках
Сегодня, 2 мая, в ходе рейда сотрудники комитета по вопросам законности поймали в Московском парке Победы и Удельном парке 11 человек.
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«Ювентус» не хочет платить деньги за Погба, но может устроить обмен
Rai Sport утверждает, что "Ювентус" не собирается платить деньги за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, несмотря на заинтересованность в игроке.
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Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия
«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.
REGNUM 12:32
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Игромания.ру 07:30
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
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Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
За сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк умерли 330 человек
За минувшие сутки жертвами коронавируса в американском штате Нью-Йорк стали 330 человек.
Известия 29 апреля в 12:51
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем
Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Технологии
Специалисты NVIDIA разработали аппарат ИВЛ стоимостью не более $400
Представители NVIDIA утверждают, что даже демонстрируемый прототип из готовых компонентов имеет себестоимость на уровне материалов и комплектующих не более $400 за экземпляр, а при замене клапана и датчика с латунными элементами на пластиковые себестоимость в условиях массового производства можно снизить до $300.
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Общество
В Берлине прошла акция протеста против карантина
В Германии сотни человек вышли на акцию протеста против карантинных мер. Демонстранты собрались на одной из центральных улиц Берлина.
Общественное телевидение России 12:37
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Здоровье
В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя
Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации.
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Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10