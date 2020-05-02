Политика

РБКРБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам

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В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

ИА Красная Весна03:46

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

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В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

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Российские медики не смогли въехать в Боснию и Герцеговину, куда их пригласили власти страны для дезинфекции Мостара

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Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

ТАССвчера в 17:39
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Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

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Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

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Сегодня, 2 мая, в ходе рейда сотрудники комитета по вопросам законности поймали в Московском парке Победы и Удельном парке 11 человек.
АБН 12:22
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«Ювентус» не хочет платить деньги за Погба, но может устроить обмен

Rai Sport утверждает, что "Ювентус" не собирается платить деньги за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, несмотря на заинтересованность в игроке.
Soccer.ru 09:43
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В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

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МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия

«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.
REGNUM 12:32
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb 30 апреля в 23:37
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Киберспорт

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Студия Easy Trigger Games планирует также выпустить настоящие аркадные машины для своего ретро-шутера, поскольку они как нельзя более соответствуют духу и стилю Huntdown.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Медицинские маски названы потенциальным источником опасности

Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Общество

За сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк умерли 330 человек

За минувшие сутки жертвами коронавируса в американском штате Нью-Йорк стали 330 человек.
Известия 29 апреля в 12:51
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
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Общество

Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился

Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Технологии

Специалисты NVIDIA разработали аппарат ИВЛ стоимостью не более $400

Представители NVIDIA утверждают, что даже демонстрируемый прототип из готовых компонентов имеет себестоимость на уровне материалов и комплектующих не более $400 за экземпляр, а при замене клапана и датчика с латунными элементами на пластиковые себестоимость в условиях массового производства можно снизить до $300.
3DNews 07:46
Общество

В Берлине прошла акция протеста против карантина

В Германии сотни человек вышли на акцию протеста против карантинных мер. Демонстранты собрались на одной из центральных улиц Берлина.
Общественное телевидение России 12:37
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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Здоровье

В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации.
РБК 06:06
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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