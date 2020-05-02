Политика
РБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам
Коммерсантъвчера в 20:39
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Lenta.ruвчера в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия
В депздраве разъяснили ситуацию с якобы брошенным в подъезде москвичом
Житель Москвы, которого врачи скорой помощи якобы оставили в подъезде его дома, был в нормальном состоянии, звонок в скорую поступил только на следующий день, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 08:01
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым
Российская газета 04:36
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Здоровье
В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562
Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru вчера в 02:21
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Политика
Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса
Представители Роспотребнадзора рассказали, по каким симптомам могут различаться коронавирус COVID-19 и сезонная аллергия, поражающая весной людей вместе с периодом цветения растений.
Piter.tv 07:29
Политика
Reuters: Трамп угрожал Саудовской Аравии, чтобы та снизила нефтедобычу
Международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на источники, заявляет, что президент США Дональд Трамп оказал давление на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда перед переговорами ОПЕК + о снижении добычи нефти, которые состоялись 12 апреля этого года.
Аргументы и Факты 30 апреля в 11:58
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Общество
В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
BFM.ru 06:12
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Космос
Астрономы зафиксировали странный радиовсплеск в нашей галактике
По данным исследователей, расположенный в нашей галактике магнетар внезапно загорелся, послав гигантский миллисекундный всплеск ярких радиоволн, зафиксированных астрономами 28 апреля.
Машины и Механизмы 04:12
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:24
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
В Ставрополе прощаются с главой города Андреем Джатдоевым
ГТРК Ставрополье 01:45
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия 30 апреля в 13:09
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35