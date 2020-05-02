Политика

РБКРБКРоссийских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Пошли по пути Польши: Босния и Герцеговина отказалась пропустить русских военных для борьбы с COVID

Царьград08:43

Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

ТАССвчера в 17:39

В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

ИА Красная Весна03:46

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

Lenta.ruвчера в 21:40

Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам

Коммерсантъвчера в 20:39

Российские медики не смогли въехать в Боснию и Герцеговину, куда их пригласили власти страны для дезинфекции Мостара

Эхо Москвывчера в 18:08

В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

РИА Новости03:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

Ученые нашли природное средство против похмелья

ToDay News Ufa 00:53
99
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
175
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
569
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
323
Общество

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
315
Кино

Фильм о подвигах сибиряков в боях за брянский Севск покажут 3 мая

Фильм покажут 3 мая в 13.00 на телеканале Россия-24.
Заря (г. Карачев) 04:59
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
393
Общество

В Подмосковье ввели обязательный масочный режим

В Московской области с 12 мая вводится масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 22:58
1,9K
Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
455
Фигурное катание

Поклонники Медведевой потребовали прекратить ее травлю

Взгляд.ру 11:55
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,3K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Происшествия

Азербайджан направил ноту Казахстану в связи с инцидентом в Каспийском море

МИД Азербайджана вручил ноту послу Казахстана в связи с инцидентом в Каспийском море, в результате которого был убит один и ранены двое граждан республики.
ТАСС 09:33
2
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
134
Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
Футбол

Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»

Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
Metaratings 15:25
Общество

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
187
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
206
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,5K
Происшествия

Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
135
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
8
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
150
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
257
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
265
Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM вчера в 04:10
265
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил

Русская Планета вчера в 12:59
124
Футбол

Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings 15:18
Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
348
Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
1
Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Босния и Герцеговина
Государство
Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное