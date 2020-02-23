Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

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На Украину не пустили двух россиян, приехавших с лекциями о вдохновении

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
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Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
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Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

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Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
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