Политика
Lenta.ruРоссийских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Футбол
Азар только восстановился и снова получил травму
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Политика
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой
В Sony Xperia L4 установили 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1680х720 пикселей.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Недвижимость
Вторичный рынок ожидает второго дыхания
В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Общество
Пациентка роддома в Псковской области пожаловалась на опарышей в супе
Находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей.
Общество
Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу
Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек
«Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье
Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.