Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Здоровье Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Общество В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Футбол Азар только восстановился и снова получил травму Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Спорт Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".

Недвижимость Вторичный рынок ожидает второго дыхания В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.

Здоровье Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек «Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.

Политика На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.