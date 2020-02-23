Политика
Lenta.ruРоссийских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Происшествия
В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстези задержали создателя приложения для задержанных на митингах
В Екатеринбурге задержали Александра Литреева, основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия и создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка».
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании
Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики смартфона OPPO Find X2
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Общество
На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров
Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Общество
«Привозили пирожки» — молодые украинцы опровергли участие в акциях протеста
Обвиняемые в причастности к беспорядкам вокруг эвакуированных из Китая украинцев молодые люди записали видео обращение.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева Оксану Самойлову выписали из роддома.
Футбол
«Барселона» предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года
Сообщается, что руководство каталонского клуба предложило 22-летнему аргентинцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.