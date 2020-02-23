Украинские пограничники отказали во въезде двум россиянам, которые ехали в Киев читать тематические лекции. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины 23 февраля. Граждане РФ прибыли из Минска в киевский аэропорт накануне.

Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

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