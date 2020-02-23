Политика

ИзвестияИзвестияПисателя и журналиста из России не пустили на Украину

Украинские пограничники отказали во въезде двум россиянам, которые ехали в Киев читать тематические лекции. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины 23 февраля. Граждане РФ прибыли из Минска в киевский аэропорт накануне.
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Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Lenta.ru05:25

На Украину не пустили двух россиян, приехавших с лекциями о вдохновении

Российская газета06:57

На Украину не пустили писателя и журналиста из России

Московский Комсомолец06:18

Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

Известия07:47

На Украину не пустили трёх граждан РФ

REGNUM21 февраля в 05:36

Украина запретила въезд приехавшим для проведения тренингов россиянам

News.ru21 февраля в 05:30

Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов

РИА Новости21 февраля в 05:02
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Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 21 февраля в 13:59
Футбол

«Ювентус» и дортмундская «Боруссия» интересуются 17-летним защитником «Порту» Эштевешом

Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может продолжить карьеру в Германии или Италии.
Sports.ru 06:25
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 07:08
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Экономика

Арбитражный суд рассмотрит кассацию ФАС против нефтетрейдеров 26 марта

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 26 марта кассацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на решение Девятого арбитражного апелляционного суда, который в декабре 2019 года отклонил жалобу ведомства на решение суда первой инстанции, признавшего незаконным возбуждение дела против нефтетрейдеров.
ТАСС 03:46
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Футбол

Игроки «ПСЖ» недовольны тактическими изменениями Тухеля

Как утверждает Soccer Link, больше всего тактическим изменениям был удивлен нападающий Мауро Икарди, поссорившийся с тренерским штабом.
Советский спорт 05:36
Технологии

HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»

Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
3DNews 02:19
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Общество

Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов

Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Футбол

Примера. «Гранада» в гостях разгромила «Осасуну»

Встреча завершилась со счетом 0:3. Все голы команда из Гранады забила в первом тайме.
Бомбардир.ру 07:51
Происшествия

Появилось видео прибытия россиян с Diamond Princess в Казань

Известия 06:42
Биатлон

Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Чемпионат 04:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
Гаджеты

Выпущен первый компактный PC на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian

На этой неделе компания Ruijie Networks, специализирующаяся на сетевых технологиях, выпустила свой первый мини-PC с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.
Игромания.ру 05:48
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Биатлон

Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Полиция приезжала снова. Логинов не бежит масс-старт! LIVE

Состоялась последняя на чемпионате мира церемония награждения участниц женских соревнований.
Чемпионат 01:00
Армия и оружие

Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества

Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.
Российская газета 21 февраля в 08:01
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Политика

В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии

Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
РБК 07:18
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Известия 03:03
Общество

Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Взгляд.ру 07:25
Хоккей

42-летний голкипер-любитель помог «Каролине» обыграть «Торонто»

LiveResult.Ru вчера в 23:16
Технологии

Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей

Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
РИА Новости 00:00
Путешествия

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Происшествия

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшую девушку, уехавшую с незнакомцем

РЕН ТВ 07:49
Экономика

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
РБК 21 февраля в 02:01
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
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