Политика
ИзвестияПисателя и журналиста из России не пустили на Украину
Украинские пограничники отказали во въезде двум россиянам, которые ехали в Киев читать тематические лекции. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины 23 февраля. Граждане РФ прибыли из Минска в киевский аэропорт накануне.
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Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Футбол
«Ювентус» и дортмундская «Боруссия» интересуются 17-летним защитником «Порту» Эштевешом
Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может продолжить карьеру в Германии или Италии.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Экономика
Арбитражный суд рассмотрит кассацию ФАС против нефтетрейдеров 26 марта
Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 26 марта кассацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на решение Девятого арбитражного апелляционного суда, который в декабре 2019 года отклонил жалобу ведомства на решение суда первой инстанции, признавшего незаконным возбуждение дела против нефтетрейдеров.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Футбол
Игроки «ПСЖ» недовольны тактическими изменениями Тухеля
Как утверждает Soccer Link, больше всего тактическим изменениям был удивлен нападающий Мауро Икарди, поссорившийся с тренерским штабом.
Технологии
HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»
Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Общество
Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов
Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
Футбол
Примера. «Гранада» в гостях разгромила «Осасуну»
Встреча завершилась со счетом 0:3. Все голы команда из Гранады забила в первом тайме.
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Гаджеты
Выпущен первый компактный PC на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian
На этой неделе компания Ruijie Networks, специализирующаяся на сетевых технологиях, выпустила свой первый мини-PC с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Биатлон
Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Полиция приезжала снова. Логинов не бежит масс-старт! LIVE
Состоялась последняя на чемпионате мира церемония награждения участниц женских соревнований.
Армия и оружие
Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества
Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Хоккей
42-летний голкипер-любитель помог «Каролине» обыграть «Торонто»
Технологии
Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей
Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.