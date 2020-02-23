Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов

РИА Новости21 февраля в 05:02

На Украину не пустили трёх граждан РФ

REGNUM21 февраля в 05:36

Украина запретила въезд приехавшим для проведения тренингов россиянам

News.ru21 февраля в 05:30

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Lenta.ru05:25

На Украину не пустили писателя и журналиста из России

Московский Комсомолец06:18

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РЕН ТВ06:20

Двум лекторам запретили въезд на Украину из-за Крыма

РИА Новости Крым21 февраля в 04:54
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Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

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Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
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В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
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Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей

Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
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Политика

Песков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии

Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Политика

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Киберспорт

В Gods of Boom будут Ходячие мертвецы

В результате мир игры интересен для игроков Gods of Boom и узнаваем для поклонников The Walking Dead: атмосфера апокалипсиса и легендарное оружие главных героев (арбалет Дэрила Диксона, револьвер Рика Граймза и бита Нигана «Люсиль») никого не оставят равнодушным.
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Общество

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости вчера в 08:03
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Политика

Путин рассказал об отставке правительства Медведева

Отставка российского правительства не была своего рода спецоперацией, а кандидатов в новый кабинет министров отбирали, исходя исключительно из их опыта и профессионализма.
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Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

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Кино

Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс

Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
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В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
StarHit.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи

16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
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Подготовлен законопроект, упрощающий получение гражданства России

Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
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Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве

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Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
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Губернатор Антальи предложил отменить квоту на турецкие помидоры для России

Как отметил губернатор, жители России очень любят турецкие овощи и фрукты, а отмена квоты на помидоры приведёт к «довольно ощутимому понижению цен».
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В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

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Павел Буре станет отцом в четвертый раз

Избранница спортсмена до последнего скрывала беременность от общественности. 48-летний Павел Буре вновь готовится стать отцом.
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В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
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Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»

Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
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Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей

Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
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4A Games — об улучшенной консоли Nintendo, PS5 и Xbox Series X

Metro Redux на Nintendo Switch Журналисты поинтересовались у специалиста, что хотела бы команда получить в улучшенной версии Switch и каких бы новаций от Nintendo и NVIDIA ей бы хотелось.
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ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
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Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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