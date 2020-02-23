Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

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