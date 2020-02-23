Политика
Lenta.ruРоссийских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Футбол
Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции
Перенесены на более поздний срок 42 матча чемпионата страны, в том числе и три встречи Серии А – " Интер" — "Сампдория", "Верона" — "Кальяри" и "Аталанта" — "Сассуоло".
Наука
Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Космос
Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей
Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
Политика
Песков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии
Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Киберспорт
В Gods of Boom будут Ходячие мертвецы
В результате мир игры интересен для игроков Gods of Boom и узнаваем для поклонников The Walking Dead: атмосфера апокалипсиса и легендарное оружие главных героев (арбалет Дэрила Диксона, револьвер Рика Граймза и бита Нигана «Люсиль») никого не оставят равнодушным.
Общество
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Политика
Путин рассказал об отставке правительства Медведева
Отставка российского правительства не была своего рода спецоперацией, а кандидатов в новый кабинет министров отбирали, исходя исключительно из их опыта и профессионализма.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Кино
Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс
Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
Шоу-бизнес
Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным
В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
Армия и оружие
16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи
16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
Политика
Подготовлен законопроект, упрощающий получение гражданства России
Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Культура
Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Экономика
Губернатор Антальи предложил отменить квоту на турецкие помидоры для России
Как отметил губернатор, жители России очень любят турецкие овощи и фрукты, а отмена квоты на помидоры приведёт к «довольно ощутимому понижению цен».
Шоу-бизнес
Павел Буре станет отцом в четвертый раз
Избранница спортсмена до последнего скрывала беременность от общественности. 48-летний Павел Буре вновь готовится стать отцом.
Общество
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Футбол
Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»
Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
Технологии
Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей
Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
Игры
4A Games — об улучшенной консоли Nintendo, PS5 и Xbox Series X
Metro Redux на Nintendo Switch Журналисты поинтересовались у специалиста, что хотела бы команда получить в улучшенной версии Switch и каких бы новаций от Nintendo и NVIDIA ей бы хотелось.
Политика
ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.