Кино
Газета.RuРусских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II
Российские зрители не оценили кастинг в комедийном сериале о русской императрице Екатерине II "Великая". В Twitter они делятся своими мнениями по поводу темнокожего артиста Абрахама Популы, сыгравшего в сериале князя Ростова.
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Ростов - не папа, Ростов - князь: в новом американском сериале о России сыграл темнокожий актер
КП - Ростов-на-Дону19 мая в 07:27
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Общество
Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
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Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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Экономика
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Коммерсантъ 09:58
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации
Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет.
BFM.ru вчера в 15:19
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«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
Газета.Ru 10:32
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре этого года, сообщает информационный портал DigiTImes со ссылкой на собственные источники.
NewInform 10:36
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
Car.ru вчера в 13:28
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Армия и оружие
Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины
Москва, 21 мая 2020, 14:13 — REGNUM Впервые с 2015 года жители ДНР выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований.
REGNUM 07:13
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
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Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру вчера в 13:15
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
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Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
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Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
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Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
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Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Армия и оружие
Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России
Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны.
Вестник Кавказа вчера в 09:21
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании в РФ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании, которые должны будут укрепить воспитательную составляющую.
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