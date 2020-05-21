Российские зрители не оценили кастинг в комедийном сериале о русской императрице Екатерине II "Великая". В Twitter они делятся своими мнениями по поводу темнокожего артиста Абрахама Популы, сыгравшего в сериале князя Ростова.

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

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