Кино
Lenta.ruРоссийских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter. В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула.
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Ростов - не папа, Ростов - князь: в новом американском сериале о России сыграл темнокожий актер
КП - Ростов-на-Дону19 мая в 07:27
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Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
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Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
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Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры
Израильские археологи во время раскопок подземелий Храмовой горы обнаружили целую серию крошечных подземных камер вблизи Стены Плача, предназначение которых пока остается загадкой.
Взгляд.ру вчера в 07:59
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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
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Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
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ТАСС 05:35
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Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
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Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Российская газета 06:53
Общество
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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Тарантас Ньюс 06:23
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Общество
У Мосгорсуда требуют заблокировать YouTube
Консалтинговая компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд с требованием заблокировать видеохостинг YouTube, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на истца и материалы суда.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
Наука
Создан инструмент для диагностики аутоиммунных патологий
Команде ученых удалось разработать уникальный способ для диагностики и мониторинга аутоиммунных патологий.
Rusargument вчера в 20:22
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
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У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Экономика
Генри Полсон сказал, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57